القبض على سائق يمارس التفحيط بسيارة مسروقة في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكن المرور في الطائف اليوم الثلاثاء، من القبض على قائد مركبة يمارس عملية التفحيط وعلى مرافقيه، حيث اتضح أن السيارة مسروقة.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : أحيلوا جميعاً للجهات المختصة، وسيتم متابعة الإجراءات النظامية لتطبيق نظام المرور فيما يخص مخالفة التفحيط وتنظيمات السير.