توريس ينتقل إلى صفوف نادي ياباني مغمور

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ساجان توسو الياباني المغمور والمهدد بالهبوط للدرجة الثانية، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد رسميا مع نجم أتلتيكو مدريد فرناندو توريس.

وحتى الأن لم يتم الكشف عن تفاصيل انتقال النجم الإسباني إلى النادي الياباني، في ظل تداول أنباء حول أن اللاعب سيبقى في صفوف النادي 18 شهرًا.

وذكر النادي الياباني إن توريس، بطل العالم 2010 مع منتخب بلاده، سيرتدي القميص الرقم 9 ونشر له صورة مع رئيس النادي مينورو تاكيهارا يحمل لافتة كتب عليها “ليست اخبارا زائفة”.

وفي هذا السياق قال توريس : ” تلقينا عروضا من كل القارات، من فرنسا، المانيا وحتى اسبانيا. لكن لم افكر ابدا في الانتقال الى فريق اوروبي. اردت تحديا في مكان مختلف للغاية “.