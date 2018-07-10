” الغذاء والدواء ” تحذر من السكر وتقدم عدة نصائح
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من استخدام السكر في العصائر الطازجة واستخدام نكتار الفاكهة.
وقالت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” ابتعادك عن شراب الفاكهة ونكتار الفاكهة يقلل من السكر في غذائك.. كما يفضل عدم إضافة سكر لمشروبك من العصائر الطازجة “.
كما قدمت الهيئة عدة نصائح لتقليل السكر في الغذاء، والتي تتمثل في اختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات، والابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
نوير[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 1 ساعة
حقيقة منع استخدام السكر صحي جدا
الجوهرة[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 1 ساعة
الفاكهة الفريش ما تحتاج لسكر
abdul[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 4 دقائق
بالرغم من ثبوتية مضار السكريات علي صحة الناس وخاصة اسنان الاطفال ، إلا ان كثير من الدولنا العربية والاسلامية ظلت تدعم السكر وكأنه غذاء لا بد منه وإن العمال في بعض الدول يضربون عن العمل بسب غلاء سعر السكر او ندرته في السوق. صدق من نعت السكر بالسّمّ الابيض وعلي الدول التي تهتم بصحة ابنائها ان تمنع تناوله إلا في المناسبات او يصرف ببطاقة تموينية وكذالك التبغ بجميع مشتقاته. اللهم اشفنا فيمن شافيت، وعافنا فيمن عافيت، واشف مرضانا ومرضَي المسلمين، واكتب الصحة والعافية لنا ولابنائنا وازواجنا واهل بيتنا وعشائرنا، وجميع احبتنا، يالشّافِي، يالمعافِي.