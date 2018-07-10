” الغذاء والدواء ” تحذر من السكر وتقدم عدة نصائح

عادل الحربي (صدى):

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، من استخدام السكر في العصائر الطازجة واستخدام نكتار الفاكهة.

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر “: ” ابتعادك عن شراب الفاكهة ونكتار الفاكهة يقلل من السكر في غذائك.. كما يفضل عدم إضافة سكر لمشروبك من العصائر الطازجة “.

كما قدمت الهيئة عدة نصائح لتقليل السكر في الغذاء، والتي تتمثل في اختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات، والابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.