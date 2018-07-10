بالفيديو..الاتحاد يعلن عن انضمام اليكساندر بيزتش للفريق
أعلن نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، اليوم الثلاثاء، عن انضمام مهاجم جديد للفريق.
وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، عن التعاقد مع اللاعب اليكساندر بيزتش، الذي سيرتدي رقم 10 بالفريق.
وجاء الإعلان عن التعاقد مع اللاعب من خلال فيديو استعراضي لمهارات اللاعب الصربي بيزتش.
النمر الجديد اليكساندر بيزتش 🐅#هلا_بالنمور pic.twitter.com/JfXuFP0l2p
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ١٠ يوليو ٢٠١٨
نوير[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 34 دقيقة
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