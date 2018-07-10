بالفيديو..الاتحاد يعلن عن انضمام اليكساندر بيزتش للفريق

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، اليوم الثلاثاء، عن انضمام مهاجم جديد للفريق.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، عن التعاقد مع اللاعب اليكساندر بيزتش، الذي سيرتدي رقم 10 بالفريق.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع اللاعب من خلال فيديو استعراضي لمهارات اللاعب الصربي بيزتش.