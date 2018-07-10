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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. فطرهم برمضان وسرقوه في شوال اثيوبيون يسرقون غنم مواطن

بالفيديو.. فطرهم برمضان وسرقوه في شوال اثيوبيون يسرقون غنم مواطن
سعيد العجل(صدى):

تعرض مواطن لسطو من قبل مجرمين إثيوبيين في وقت مبكر من صباح اليوم قرب محطة صحاري على طريق رماح شمال شرق العاصمة الرياض ، حيث تمت سرقة 80 رأس من الغنم تقريبا .
وقال المواطن في شكواه لـ ” صدى ” ، إنه تم طعن الحارس السوداني لديه بسكاكين مايقارب 24 طعنه بحسب تقرير المستشفى، لافتًا إلى أنه يمتلك صور من موقع الجريمة.
ولفت إلى الأذى والضرر النفسي والمالي الذي وقع عليه نتيجة عملية السطو وسرقة أغنامه وطعن الحارس، مطالبًا بأن يكون هناك عقاب رادع لأمثال هؤلاء المجرمين.
وذكر المواطن انه كان يقوم بتقديم الافطار لهم في شهر رمضان المبارك عند محطة صحاري على طريق رماح ولم يتوقع أن يكون الجزاء حادثة السرقة بعد أقل من شهر .

يذكر ان شرطة الرياض حققت كثير من الإنجازات المتوالية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بلإضافة الى القبض على العديد من مرتكبي جرائم سرقة المواشي
خلال الفترة الماضية وفقا بيانات رسمية نشرت في شتى وسائل الإعلام.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله هي مو اول حادثة من الاثيوبيين ما نعرف ويش حكايتهم معنا

[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 2 ساعتين

معك حق اخي فهد لسة حادثة الخادمة ما صارلها مدة قليلة

[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين وين نروح منهم ياربي

[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
وايش ذنبه ها العامل

[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 1 ساعة

الله ينتقم منه ها المجرم

[ عدد التعليقات: 50438 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, الله يشفي الحارس ويقوم باالسلامه ، ويعوضك خير من غنمك ,, آمين ,,

,, والاثيوبيين سيقبضون عليهم وسيلقون العقاب الصارم ,,

[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيك يا اخي وينتقم من هاذولا المجرمين

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة

عندما ينمسكوا سوف ينالون اقسى العقوبة
حسبي الله ونعم الوكيل

[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت يكثفون الدوريات بالرياض بصراحه ما حد يشوف دوريات

[ عدد التعليقات: 6327 ] نشر منذ 1 ساعة

يامجلس الشورى انتم برلمان المملكة العربية السعودية لماذا لا تستدعون المسؤلين عن الاستقدام من هذه الدولة كلهم مجرمين وقتلة وانتشروا في جميع أنحاء المملكة لتنفيذ اجرامهم الا تشاهدون ماذا يحدث أمام أعينكم لابد من إعداد ملف كامل كم عدد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الاثيوبيين بدية من اختراق الحدود إلى مختلف الجرائم إلى القتل العمد وقفوا هذا الباب نهائيا ويبدو أن المسؤلين في اثيبوا لا يهمهم مايحدث ولن ينظروا إلى ذلك مادام هذا الصمت أمام جرائم مواطنيهم بحق بلادنا وشعبنا وبلادنا

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

نفسي اعرف ايش اللي يدعم الاثيوبيين
في كل مدينة موجودين ونظاميين اثيوبيين يتسترون على مخالفين اثيوبيين
ويعملون كل المهن علنا
خادمات يهربون ويعملون برواتب ثلاث وارع الاف
اثيوبيين يصنعون الخمر ويبيعونه
اثيوبيين يسرقون ولا همهم شي
اتمنى من حكومتنا ان تنظف كل مدينة منهم حتى النظاميين يسفروهم سببوا لنا الخوف والذعر

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