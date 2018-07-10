بالفيديو.. فطرهم برمضان وسرقوه في شوال اثيوبيون يسرقون غنم مواطن

سعيد العجل(صدى):

تعرض مواطن لسطو من قبل مجرمين إثيوبيين في وقت مبكر من صباح اليوم قرب محطة صحاري على طريق رماح شمال شرق العاصمة الرياض ، حيث تمت سرقة 80 رأس من الغنم تقريبا .

وقال المواطن في شكواه لـ ” صدى ” ، إنه تم طعن الحارس السوداني لديه بسكاكين مايقارب 24 طعنه بحسب تقرير المستشفى، لافتًا إلى أنه يمتلك صور من موقع الجريمة.

ولفت إلى الأذى والضرر النفسي والمالي الذي وقع عليه نتيجة عملية السطو وسرقة أغنامه وطعن الحارس، مطالبًا بأن يكون هناك عقاب رادع لأمثال هؤلاء المجرمين.

وذكر المواطن انه كان يقوم بتقديم الافطار لهم في شهر رمضان المبارك عند محطة صحاري على طريق رماح ولم يتوقع أن يكون الجزاء حادثة السرقة بعد أقل من شهر .

يذكر ان شرطة الرياض حققت كثير من الإنجازات المتوالية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بلإضافة الى القبض على العديد من مرتكبي جرائم سرقة المواشي

خلال الفترة الماضية وفقا بيانات رسمية نشرت في شتى وسائل الإعلام.