بالفيديو.. فطرهم برمضان وسرقوه في شوال اثيوبيون يسرقون غنم مواطن
تعرض مواطن لسطو من قبل مجرمين إثيوبيين في وقت مبكر من صباح اليوم قرب محطة صحاري على طريق رماح شمال شرق العاصمة الرياض ، حيث تمت سرقة 80 رأس من الغنم تقريبا .
وقال المواطن في شكواه لـ ” صدى ” ، إنه تم طعن الحارس السوداني لديه بسكاكين مايقارب 24 طعنه بحسب تقرير المستشفى، لافتًا إلى أنه يمتلك صور من موقع الجريمة.
ولفت إلى الأذى والضرر النفسي والمالي الذي وقع عليه نتيجة عملية السطو وسرقة أغنامه وطعن الحارس، مطالبًا بأن يكون هناك عقاب رادع لأمثال هؤلاء المجرمين.
وذكر المواطن انه كان يقوم بتقديم الافطار لهم في شهر رمضان المبارك عند محطة صحاري على طريق رماح ولم يتوقع أن يكون الجزاء حادثة السرقة بعد أقل من شهر .
يذكر ان شرطة الرياض حققت كثير من الإنجازات المتوالية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها بلإضافة الى القبض على العديد من مرتكبي جرائم سرقة المواشي
خلال الفترة الماضية وفقا بيانات رسمية نشرت في شتى وسائل الإعلام.
فهد[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله هي مو اول حادثة من الاثيوبيين ما نعرف ويش حكايتهم معنا
نوير[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 2 ساعتين
معك حق اخي فهد لسة حادثة الخادمة ما صارلها مدة قليلة
فيصل[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينتقم منهم هاذولا المجرمين وين نروح منهم ياربي
تركي[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
وايش ذنبه ها العامل
الجوهرة[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينتقم منه ها المجرم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50438 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, الله يشفي الحارس ويقوم باالسلامه ، ويعوضك خير من غنمك ,, آمين ,,
,, والاثيوبيين سيقبضون عليهم وسيلقون العقاب الصارم ,,
تركي[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيك يا اخي وينتقم من هاذولا المجرمين
ابو طيف[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 1 ساعة
عندما ينمسكوا سوف ينالون اقسى العقوبة
حسبي الله ونعم الوكيل
مغرد[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت يكثفون الدوريات بالرياض بصراحه ما حد يشوف دوريات
الواقع[ عدد التعليقات: 6327 ] نشر منذ 1 ساعة
يامجلس الشورى انتم برلمان المملكة العربية السعودية لماذا لا تستدعون المسؤلين عن الاستقدام من هذه الدولة كلهم مجرمين وقتلة وانتشروا في جميع أنحاء المملكة لتنفيذ اجرامهم الا تشاهدون ماذا يحدث أمام أعينكم لابد من إعداد ملف كامل كم عدد الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الاثيوبيين بدية من اختراق الحدود إلى مختلف الجرائم إلى القتل العمد وقفوا هذا الباب نهائيا ويبدو أن المسؤلين في اثيبوا لا يهمهم مايحدث ولن ينظروا إلى ذلك مادام هذا الصمت أمام جرائم مواطنيهم بحق بلادنا وشعبنا وبلادنا
اااا[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
نفسي اعرف ايش اللي يدعم الاثيوبيين
في كل مدينة موجودين ونظاميين اثيوبيين يتسترون على مخالفين اثيوبيين
ويعملون كل المهن علنا
خادمات يهربون ويعملون برواتب ثلاث وارع الاف
اثيوبيين يصنعون الخمر ويبيعونه
اثيوبيين يسرقون ولا همهم شي
اتمنى من حكومتنا ان تنظف كل مدينة منهم حتى النظاميين يسفروهم سببوا لنا الخوف والذعر