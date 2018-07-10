سلوى المطيري تقول انها شاركت في أنقاذ أطفال كهف تايلند

الثلاثاء 10
يوليو
الله يشفيكي ياسلوى ,,
ول
ذي يبيلها مطار يا سلوى هانم ارفقي بحالك والله محد درى عنك
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50438 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيكي ياسلوى ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 24 دقيقة
ول
ذي يبيلها مطار يا سلوى هانم ارفقي بحالك والله محد درى عنك
زائر[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 18 دقيقة
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ