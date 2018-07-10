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  3. سلوى المطيري تقول انها شاركت في أنقاذ أطفال كهف تايلند

سلوى المطيري تقول انها شاركت في أنقاذ أطفال كهف تايلند




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 50438 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيكي ياسلوى ,,

[ عدد التعليقات: 1766 ] نشر منذ 24 دقيقة

ول
ذي يبيلها مطار يا سلوى هانم ارفقي بحالك والله محد درى عنك

[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 18 دقيقة

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ

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