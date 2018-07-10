” الصحة ” تعلق على تعرض ممرض لطلق ناري بالرأس في الرياض

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الصحة، على متابعتها باهتمام لجريمة الاعتداء على ممرض بطلق ناري في الرأس داخل مستشفى الملك سلمان بمدينة الرياض .

وأوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : أن عقاب الإعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا، السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وقد أشارت “صدى” قبل قليل إلى تعرض ممرض سعودي إلى إصابة بالرأس؛ إثر إطلاق نار عليه في إحدى مستشفيات الرياض، حيث تلقى الممرض الطلقة من شخص مجهول ،لاذ بالفرار على الفور.