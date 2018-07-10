بعد سنوات من السعادة.. سيدة تخلع زوجها بسبب وزنها الزائد

القاهرة(صدى):

رفعت سيدة مصرية دعوى قضائية ضد زوجها تطالب بخلعه، بعدما علمت من ابنتها أن والدها يخبر أصدقاءه بأن وزنها زاد وشكلها لم يعد جميلاً، مؤكدة لها بأنه سيبحث عن فتاة صغيرة تعود به لشبابه.

وأنكر الزوج هذا الكلام وضرب طفلته بعد أن واجهته الزوجة حيث طلبت منه الطلاق وعندما رفض ذهبت لمحكمة الأسرة لطلب الخلع.

وقالت الزوجة في تصريح لها أنها عاشت مع زوجها أجمل سنوات عمرها؛ مشيرة إلى أنه عندما علم بحملها لم يجعلها تذهب للعمل لخوفه الشديد عليها وعلى طفلته.