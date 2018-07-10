فتح باب القبول على وظائف طبية شاغرة بوزارة الداخلية
كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية (شؤون الموظفين) عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف عن طريق التعيين المباشر.
وقالت إن الوظائف المتاحة تحت مسمى (طبيب نائب) -للرجال والنساء-.
وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً/حاصلة على شهادة الزمالة أو الماجستير مع خبرة عامين في التخصص، إضافة إلى وجود شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل.
ومن المقرر أن ينتهي التقديم على الوظائف الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 1439/11/19.
وللتقديم والاطلاع على المسميات الوظيفية وشروط التوظيف من خلال الدخول على الرابط التالي من هنــــا .
فهد[ عدد التعليقات: 1315 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للجميع