فتح باب القبول على وظائف طبية شاغرة بوزارة الداخلية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية (شؤون الموظفين) عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف عن طريق التعيين المباشر.

وقالت إن الوظائف المتاحة تحت مسمى (طبيب نائب) -للرجال والنساء-.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصلاً/حاصلة على شهادة الزمالة أو الماجستير مع خبرة عامين في التخصص، إضافة إلى وجود شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل.

ومن المقرر أن ينتهي التقديم على الوظائف الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 1439/11/19.

وللتقديم والاطلاع على المسميات الوظيفية وشروط التوظيف من خلال الدخول على الرابط التالي من هنــــا .