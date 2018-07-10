السجن والغرامة المالية عقوبة انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حمود العنزي (صدى):

سلطت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الضوء على عقوبة انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عبر الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا أمن ” على ” تويتر “:” يعتبر انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال، وفي حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار “الدوريات” في تطبيق كلنا أمن “.