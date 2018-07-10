” الخضيري ” يحذر من المتاجرين بأوجاع المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عادل الحربي(صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، اليوم الثلاثاء، من المستغلين لحاجة المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لا تجعل من جسمك وصحتك مركز تجارب لخلطات ومستحضرات مجهولة يتاجر بها مجهولين بلاسجل تجاري،تحمل اسماء رنانة او اسماءأجنبية يزعمون انها للتنحيف او تبييض او تمبير او تصفير…بينما هي ممنوعة من البيع لأسباب تتعلق بخطرها على الصحة على المدى البعيد قد تسبب فشل للكبد أو للكلى او للقلب ” .