‏على خطى الأجداد.. شباب يسلكون الطريق الجبلي لصعود جبل ” إبراهيم “

عقال المالكي(صدى):

‏استكملت محافظة ميسان استعداداتها لانطلاق أولى رحلات المشي الجبلي (الهايكنج) يوم السبت القادم الموافق الأول من شهر ذي القعدة وذلك لتسلق وصعود جبل (إبراهيم) في مركز القريع بني مالك والذي يعتبر أعلى قمة جبلية في منطقة الحجاز .

‏بمشاركة محلية وخليجية بعدد يقدر بحوالي 150 مشاركاً من هواة ومحبي رياضة (الهايكنج) والمهتمين بها من مختلف الأعمار.

‏ويأتي الهدف من تنظيم المسير الجبلي الأول بمحافظة ميسان بالإضافة إلى الجانب الرياضي والصحي , التعريف بمقومات المنطقة السياحية والتاريخية وتعزيز الارتباط بين الأجيال والتعرف على ماضي آبائهم وأجدادهم .حيث سيسلك المشاركون في الرحلة الطرق ذاتها والتي كان يسلكها الأجداد منذ مئات السنين عند صعودهم جبل (إبراهيم) والذي يعد من المعالم السياحية والتاريخية الهامة في بني مالك والمنطقة بشكل عام.

‏وستستمر رحلة المشي ما يقرب من 10 ساعات مقسمة على أربع مراحل ، يتخللها استراحات وفعاليات تدريبية على رياضة (الهايكنج) إضافة إلى فعاليات تعريفية بالمنطقة وتراثها وبيئتها والسياحة فيها.

‏كما يقام حفل ختامي للفعالية من بعد مغرب يوم السبت لتكريم المشاركين والداعمين لهذه الفعالية واللجان المشاركة وذلك بملعب البلدية بالقريع .

‏الجدير بالذكر أنه سبق هذه الفعالية إعداد مسبق وفق خطة وبرنامج ولجان برئاسة محافظ محافظة ميسان الأستاذ/عبدالله بن حسن الفيفي قامت بتوفير التجهيزات اللازمة لمثل هذه الرحلات ووضع خطط تنفيذية للسلامة , وتوفير المستلزمات الغذائية والإسعافات الأولية وتوفير وسائل النقل والسكن واللباس الخاص لممارسة هذه الرياضة. كما تضمن الإعداد للرحلة أيضا تعليمات وإرشادات حول مهارات (الهايكنج) وأسس السلامة في المشي الجبلي.

‏يُشار إلى أن منطقة (بني مالك) تكتنز مقومات سياحية عديدة وأثرية كبيرة, تعد منطقة واعدة سياحياً واستثمارياً وذلك لتوفر العديد من المقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تعد من أهم الدعائم الأساسية لقيام السياحة في أي مكان.