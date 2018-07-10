6200مريض يتخلفون عن مواعيدهم بمجمع الملك فيصل بالطائف

حسين العلي (صدى):

كشف تقرير رسمي لمجمع الملك فيصل بالطائف عن تخلف6229مريضا ومريضة عن مواعيدهم من بداية رمضان وحتى نهاية اجازة عيد الفطر المبارك ,حيث سجلت المواعيد ل13134 مواطنا ومواطنه في اقسام العيادات الخارجية ,التزم منهم6905 بمواعيدهم ,فيما تخلف البقية .واشار مدير المجمع الاخصائي اول مبارك اليامي ان المجمع سيقوم بعمل مواعيد جديدة لمن تخلفوا عن مواعيدهم ,في حالة طلبهم الحصول على مواعيد اخرى ,موضحا ان المجمع استقبل في اقسام الطوارئ خلال الفترة المشار اليها اكثر من 20 الف حالة ,اضافة الى 3866 حالة في طوارئ الولادة ,اضافة الى 3903 مراجعة للعيادات الخارجية في برج النساء والولادة .

“انفوجرافيك”

-عدد الحالات المحولة من والى المجمع عبر التنسيق

-693 حالة واردة للمجمع

–358محولة من المجمع

-550عملية جراحية

-142 عملية بالمنظار

-5554 فحص اشعاعي

-85321 فحص مخبري

-809 جلسة علاج طبيعي

تجدر الاشارة الى ان مجمع الملك فيصل يعد احدث مستشفى بعد بناء مجمع كامل للمستشفى يضم المستشفى العام ,وبرج النساء والولادة,والخدمات المساندة المختلفة ,كما تم تزويد المستشفى باحدث المعدات والتجهيزات الطبية ,وكذلك الكوادر الطبية المؤهلة ..