أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العنزي

الرياض(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد وكيل رقيب ماجد بن هادي العنزي الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .

وكان سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم ، في جامع الملك عبدالعزيز بالسيح بمحافظة الخرج .

وأدى الصلاة مع سموه محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن ، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .