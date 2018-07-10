برعاية ” تركي آل الشيخ ” .. الفتح ينهي قضية جوزيه لدى الفيفا

ماجد محمد(صدى):

تمكن مجلس إدارة نادي الفتح، تحت رعاية تركي آل شيخ، من إنهاء قضية المحترف البرازيلي السابق في الفريق إيلتون جوزيه، لدى الفيفا.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : توصلت إدارة نادي الفتح إلى اتفاق نهائي، للتسوية مع محترف الفريق السابق البرازيلي ايلتون جوزيه لإغلاق القضية المعلقة لدى الفيفا.

وأكد النادي على أن تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة هو من تكفل بمبلغ التسوية