النائب العام يطلق سراح موقوف بعد شكوى والدته

عادل الحربي (صدى):

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أمرًا بإطلاق سراح شخص موقوف منذ 5 ايام إثر حادث سيارة؛ بسبب امه المسنة.

وكانت والدة الموقوف قابلت النائب العام، خلال زيارة الأخير لدائرة النيابة بمحافظة خميس مشيط، وقدمت إليه شكوى بشأن ابنها، وفقًا لـ ” عكاظ “.

وأشارت إلى أن ابنها قام بدفع مبلغًا ماليا وأصلح السيارة المتضررة إلا أنه مازال موقوف؛ مما دفع النائب العام إلى إصدار أمر بإطلاق سراحه، كما أكد للمرأة المسنة على أنه سيتم تعويضها عن المبلغ الذي أصلحت به السيارة.

يجدر الإشارة إلى أن النائب العام زار فروع النيابة العامة في عسير ، واطمأن على سير العمل وفق الآليات والخطط المرسومة.