ممرض يتعرض لطلق ناري بالرأس في الرياض

سعيد العجل(صدى):

تعرض قبل قليل ممرض سعودي إلى إصابة بالرأس؛ إثر إطلاق نار عليه في إحدى مستشفيات الرياض.

وتلقى الممرض الطلقة من شخص مجهول ،لاذ بالفرار على الفور، والجهات الأمنية تباشر الحادث.

وحتى الأن لم تصدر الجهات المعنية بيان رسمي بشأن الواقعة، وفي حالة صدوره سنوافيكم بالتفاصيل.