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  • نشر : منذ 44 دقيقة
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  • حوادث

ممرض يتعرض لطلق ناري بالرأس في الرياض

ممرض يتعرض لطلق ناري بالرأس في الرياض
سعيد العجل(صدى):

تعرض قبل قليل ممرض سعودي إلى إصابة بالرأس؛ إثر إطلاق نار عليه في إحدى مستشفيات الرياض.

وتلقى الممرض الطلقة من شخص مجهول ،لاذ بالفرار على الفور، والجهات الأمنية تباشر الحادث.

وحتى الأن لم تصدر الجهات المعنية بيان رسمي بشأن الواقعة، وفي حالة صدوره سنوافيكم بالتفاصيل.


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12 تعليق

[ عدد التعليقات: 1304 ] نشر منذ 40 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 38 دقيقة

كيف هيك يعني وكيف دخل ها المجرم بالسلاح داخل المستشفى

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 37 دقيقة

معك حق اخي فيصل كيف فات واطلق النار عليه بها الوحشية

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 37 دقيقة

وكيف حالته الان
لا حول ولاقوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 34 دقيقة

لا اله الا الله
الله يصبر اهله وذويه على ها النصيبة

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 33 دقيقة

مؤكد في سبب وراء هذا الحادث

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 24 دقيقة

وما حدا بالمستشفى وقفه او حاول يكشمه
الله يسترها

[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 22 دقيقة

ليش عمل هيك ها المجرم
القتل ابشع شئ بالوجود ما صار في قلب

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 21 دقيقة

لا حول ولاقوة الا بالله
ان شاء الله ينمسك ها المجرم

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله ينتقم منه ها المجرم

[ عدد التعليقات: 50424 ] نشر منذ 14 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 50424 ] نشر منذ 14 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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