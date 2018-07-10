ممرض يتعرض لطلق ناري بالرأس في الرياض
تعرض قبل قليل ممرض سعودي إلى إصابة بالرأس؛ إثر إطلاق نار عليه في إحدى مستشفيات الرياض.
وتلقى الممرض الطلقة من شخص مجهول ،لاذ بالفرار على الفور، والجهات الأمنية تباشر الحادث.
وحتى الأن لم تصدر الجهات المعنية بيان رسمي بشأن الواقعة، وفي حالة صدوره سنوافيكم بالتفاصيل.
فهد[ عدد التعليقات: 1304 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 38 دقيقة
كيف هيك يعني وكيف دخل ها المجرم بالسلاح داخل المستشفى
نوير[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 37 دقيقة
معك حق اخي فيصل كيف فات واطلق النار عليه بها الوحشية
تركي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 37 دقيقة
وكيف حالته الان
لا حول ولاقوة الا بالله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا اله الا الله
الله يصبر اهله وذويه على ها النصيبة
ابو طيف[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 33 دقيقة
مؤكد في سبب وراء هذا الحادث
ابو طيف[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 24 دقيقة
وما حدا بالمستشفى وقفه او حاول يكشمه
الله يسترها
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 822 ] نشر منذ 22 دقيقة
ليش عمل هيك ها المجرم
القتل ابشع شئ بالوجود ما صار في قلب
نهى[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولاقوة الا بالله
ان شاء الله ينمسك ها المجرم
مليكة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله ينتقم منه ها المجرم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50424 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50424 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,