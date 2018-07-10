بالفيديو.. بي إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تدخل خطوط الانتاج

برلين(صدى):

انتهى انتاج BMW الفئة الثامنة الأصلية في عام 1999 والآن عادت سيارة الشركة الجراند تورر للعمل في الجيل الثاني منها ، وظهرت السيارة الجديدة الكوبيه المثيرة في منتصف يونيو وبدأت خلال الأيام الأخيرة في دخول خطوط الانتاج في مصنع الشركة في ألمانيا حيث استثمرت الشركة مبلغ مالي يقترب من 3 مليون يورو لجعل المصنع مستعد لانتاج الجيل الجديد من السيارة.

وتنضم السيارة الي انتاج الفئة الخامسة والفئة السابعة في المصنع والتي تعتمد على هيكل مصنع من ألياف الكربون المدعم بالبلاستيك CFRP ورغم أن الشركة لم تعلن سوى عن النسخة الكوبيه ولكن النسخة المكشوفة والجران كوبيه سيكونان في الطريق قريباً مع حصول النسخ الثلاثة من السيارة على باقة M.

ومنذ ظهور الفئة الثامنة كوبيه، فسيكون التركيز على M850i xDrive في الانتاج وسيرافقها طراز 840d xDrive بمحرك 3 لتر سداسي الاسطوانات تيربوديزل بقوة 320 حصان و680 نيوتن متر من عزم الدوران .