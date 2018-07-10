بالفيديو.. مسن باكستاني يمتهن إصلاح المصاحف ” الممزقة “
امتهن مسن باكستاني مقيم في المملكة منذ أكثر من 30 عامًا، إصلاح المصاحف ” الممزقة ” في المساجد، متجولُا بعدته الخاصة التي يستخدمها في إصلاح المصاحف.
ووثق مقطع فيديو قصة المسن الباكستاني المدعي ” عبدالمجيد ” المقيم في مدينة الخبر، والذي تحدث خلاله قائلًا إنه يقوم باللف على المساجد في نطاق مدينة الخبر والدمام وأي مدينة أخرى، ويقوم بإصلاح المصاحف الممزقة.
وأكد ” عبدالمجيد ” في مقطع الفيديو أنه يقوم بالاستئذان من أئمة المساجد لترك رقم هاتفه في المسجد، لمن يرغب في مشاركته هذا العمل.
وحصل المسن الباكستاني على العديد من شهادات الشكر والتقدير من أئمة المساجد وجميع الناس الذين يسجلون شكرهم له في دفتر خاص به.
مغرد[ عدد التعليقات: 1900 ] نشر منذ 37 دقيقة
طيب معه اقا مه اهم شى اغلب الا جا نب يا خذون السعودى بالعا طفه من كثر تجاربى معهم
نوير[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 28 دقيقة
جزاك الله كل خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50424 ] نشر منذ 9 دقائق
جزاه الله خير وجعله في موازين حسناته ,, آمين ,,