بالفيديو.. مسن باكستاني يمتهن إصلاح المصاحف ” الممزقة “

علي القحطاني (صدى):

امتهن مسن باكستاني مقيم في المملكة منذ أكثر من 30 عامًا، إصلاح المصاحف ” الممزقة ” في المساجد، متجولُا بعدته الخاصة التي يستخدمها في إصلاح المصاحف.

ووثق مقطع فيديو قصة المسن الباكستاني المدعي ” عبدالمجيد ” المقيم في مدينة الخبر، والذي تحدث خلاله قائلًا إنه يقوم باللف على المساجد في نطاق مدينة الخبر والدمام وأي مدينة أخرى، ويقوم بإصلاح المصاحف الممزقة.

وأكد ” عبدالمجيد ” في مقطع الفيديو أنه يقوم بالاستئذان من أئمة المساجد لترك رقم هاتفه في المسجد، لمن يرغب في مشاركته هذا العمل.

وحصل المسن الباكستاني على العديد من شهادات الشكر والتقدير من أئمة المساجد وجميع الناس الذين يسجلون شكرهم له في دفتر خاص به.