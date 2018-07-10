بالفيديو: دورات المياة بحديقة الشمالية بالباحة بلا ماء

حسين العلي(صدى):

اعلنت امانة الباحة بانه في يوم ١٤٣٩/١٠/٢٥ تم افتتاح حديقة الشمالية والتي افتتحها صاحب السمو الملكي الامير حسام بن سعود وقد بينت امانة الباحة بأن الحديقة مستعدة وجاهزة لاستقبال المصطافين والسياح وزوار المنطقة .

لكن للاسف لم تكتمل فرحة زوار الحديقة حيث افاد : المواطن ابو ريان والقادم من الرياض

* ان من الصعب جدا ان ناتي من جميع مناطق المملكة لنقضي اجازة جميلة بمنطقة الباحة ونجد ان دورات المياة بحدائقها بلا ماء حيث اننا سمعنا ان هذه الحديقة ( حديقة الشمالية ) لم يمضي ع افتتاحها سوى ٤٨ ساعة ومع ذلك اصبحت دورات المياة بها بلا ماء ويتسائل اين دور المسؤول و الجهات الرقابية التي تقع تحتها مسؤولية هذه الحديقة

واردف قائلا : نتمنى من صحيفة صدى ايصال هذه المشكلة لامين منطقة الباحة حتى يكون على بينة بالقصور الموجود من الجهة المسؤولة