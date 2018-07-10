مناشط ” كوكب حواء ” ضمن فعاليات صيف النماص 1439

محمد بن طحيطح(صدى):

في إطار فعاليات لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص1439 تحت شعار ” صيف النماص.. ملتقانا ” انطلقت موخرا فعاليات عالم حواء والتي تضم حزمة من الفعاليات و البرامج النسائية، والتي روعي ةفيها تلبية رغبات واحتياجات الأسر و الزوار عبر أكثر من 30 جناحا، فيما يديره ويشرف عليه عدد من فتيات المحافظة ممن لهن خبرات متراكمة في إدارة وتفعيل البرامج و الأنشطة السياحية.

وبينت مشرفة الأسرة المنتجة في عالم حواء هيفاء غرم بأن عالم حواء، عبارة عن اسم جامع لكل ما يتعلق بالمرأة والطفل على حد سواء، والذي تم احتوائه تحت سقف واحد، من خلال عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة.

وأضافت هيفاء بأن عالم حواء يتضمن عددا من المتاجر ذات المشاريع الصغيرة التي تقوم عليها عدد من الفتيات الطموحات حيث يقدمن إنتاجاتهن المختلفة للزوار، إضافة إلى الحرف اليدوية وأعمال ” الكروشيه “، إضافةإالى ركن الخط العربي الذي يقدمن فيها عدد من الموهوبات قدراتهن ومهاراتهن في الخط العربي بمختلف أنواعه، كما تقدم عدد من المشاركات بعضا من الأكلات الشعبية التي عرفت بها المحافظة مثل السمن والعسل و خبر التنور وعدد من المأكولات الأخرى ذات الشعبية الكبيرة.

وأشارت هيفاء بأنه يجري حاليا الإعداد لأمسيات ثقافية و كذلك مسرحا للطفل و عروض الألعاب الحركية و استعراض مهارات التصوير إلى جانب عدد من الفعاليات الأخرى.

واختتمت هيفاء حديثها بدعوه المصطافين إلى زيارة المعرض والاستمتاع بفعالياته.

ويتوقع أن يشهد المهرجان تزايدا في أعداد الزوار خلال الأيام المقبلة.