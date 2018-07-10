سمية الخشاب وأحمد سعد يثيران ضجة بصورة حميمية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشر صورة حميمية لها برفقة زوجها الفنان أحمد سعد .

فقد ظهرا في الصورة فيما الفنان يقبل زوجته في عنقها ، وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين، حيث هاجم بعضهم الفنانة مشيرين إلى أنها تحاول من خلال الصورة إغاظة الفنانة ريم البارودي.

وفي المقابل تمنى آخرون للزوجين المزيد من السعادة معاً ، وعلقت سمية على الصورة قائلة ” مهما يحاولوا يطفوا الشمس ” .