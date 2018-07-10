تنويه بشأن الصفحات المزورة باسم الأميرة بسمة آل سعود على مواقع التواصل

عادل الحربي(صدى):

أصدر مكتب الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، تنويهًا عن وجود مواقع في إنستغرام والفيس بوك وتويتر مزورة باسم سموها ، مؤكدًا عدم مسؤوليته عن أي حساب بمواقع التواصل الأجتماعي دون استثناء يقدم على طلب مساعدات إنسانية.

وحذر المكتب الإعلامي بأن جميع مواقع سموها معروفة وبأن جميع ما يكتب في غير مواقعها لا يمثلها، مضيفًا: ” لا نتحمل أي نتيجة كانت من ” غش أو احتيال ” تحصل لمتابعين هذه الصفحات التي لا تخص سموها. ”

وأوضح أن: ” جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسموها موثّقة و مربوطة بشكل كامل على الموقع الرسمي الخاص بها على الرابط التالي : هنا .