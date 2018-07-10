بعد تكريمها.. ” العنزي ” تروي تفاصيل إنقاذها لقائد المركبة بعرعر

نايف السالم(صدى):

وجه مدير صحة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي، بتكريم الممرضة منى محمد العنزي ، والتي تعمل بمديرية الصحة بعرعر، والذي أشارت إليه ” صدى ” يوم السبت الماضي الموافق 7/7/2018 بعنوان ” تكريم ممرضة بعد انقاذ مواطن في موقف بطولي بعرعر ” .

وعن تفاصيل ما حدث، قالت ” العنزي ” أن عند خروجها من منزلها؛ لشراء علاج من الصيدلية لابنتها، شاهدت سيارة تسير بسرعة فائقة بشارع الملك عبد العزيز بعرعر؛ قبل أن ترتطم بالجسر المشاة ويطير قائدها إلى خارج المملكة.

واستكملت: ” قمت بفحص المصاب الممدد على الأرض؛ للتأكد إن كان يتنفس بشكل طبيعي، وبعد فحصه اتضح أنه أُصيب في الجهة اليمني من الرأس وبكسر وجروح في الفك؛ لذا طلبت من أحد المتجمهرين شماغاً أوقفت به النزيف، وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب حتى وصول الهلال الأحمر ” .

كما رافقته ” العنزي ” في سيارة الإسعاف؛ للاطمئنان عليه حتى وصوله طوارئ مستشفى عرعر المركزي، كما استمرت طوال المسافة ممسكة برأس المصاب حتى لا يتضاعف النزيف.

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