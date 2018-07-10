بالصور.. صحة مكة تبرم إتفاقيتي تعاون للتغذية واللياقة

محمد السعران(صدى):

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم الثلاثاء بمقرها بحي الحمراء إتفاقيتي تعاون مع شركة مركز اللياقة، شركة مركز أغذية الحمية، حيث حضر التوقيع مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير والمدراء طرفي الاتفاقية من الجانبين.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن هذه الشراكة جاءت لتعزيز التوعية بأهمية التغذية السليمة واللياقة البدنية ودورها لصحة أفراد المجتمع، حيث تستهدف هذه الشراكة طلاب وطالبات المدارس.

لتوفير خدمات صحية مجتمعية تدعم برامج مكافحة السمنة التي تقوم بها صحة مكة؛ لتسهيل على المرضى والمراجعين ومنسوبي الصحة التواصل مع تلك الجهات وتوفير التسهيلات المناسبة لهم من خلال الخصومات والبرامج اللياقية والغذائية المناسبة لكل حالة والمعدة من قبل اختصاصين محترفين و ذو خبرة طويلة في هذا المجال.

يتم من خلالها توفير جميع المتطلبات من عيادات كشف والمشاركة في الايام العالمية والفعاليات التي تقام بصحة مكة المكرمة؛ من أجل تحقيق أهدافها القائمة على خدمة المجتمع والعناية بصحة أفراده من خلال برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة المكرمة.