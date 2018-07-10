لحم الخنزير وراء وقوع كولومبي زعم أنه أمير سعودي بأمريكا

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن السبب وراء وقوع النصاب الكولومبي أنطوني جينياك، الذي انتحل شخصية أمير سعودي طيلة 20 عامًا، في أيدي الشرطة، يرجع إلى ادعاءه أكل لحم الخنزير والبيكون.

وأفادت التقارير، أن النصاب الكولومبي كان في جلسة عمل بفلوريدا مع أحد المطورين العقاريين ويدعى جيفري سوفير، حيث كان يحاول النصب عليه، حيث تناول بعض الوجبات المحرمة في الإسلام، وهو ما أثار شكوك ” سوفير ” نحوه.

وعلى الفور، أبلغ ” سوفير ” الشرطة عن شكوكه نحو تصرفات النصاب الكولومبي، والتي بدورها ألقت الشرطة القبض عليه وأحالته للتحقيق في وقت سابق.

يذكر أن المتهم خدع 26 ضحية على مستوى العالم، وربح 8 ملايين دولار، و العديد من الهدايا الأخرى.