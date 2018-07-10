أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير إدارة مرور المنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم , مدير إدارة المرور بالمنطقة العقيد مشبب القحطاني ، وعددا من ضباط الإدارة .

واطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في إدارة مرور المنطقة والخدمات التي تقدمها للمراجعين كافة .

ونوه سموه خلال اللقاء ، بالجهود التي يبذلها رجال المرور في سبيل الحفاظ على السلامة المرورية بالمنطقة ومحافظاتها في ظل الدعم اللا محدود الذي تلقاه القطاعات العسكرية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وحث سمو أمير منطقة الحدود الشمالية قائدي المركبات على أهمية التقيد بأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مؤكداً على الجهات الأمنية ضرورة تكثيف الجهود التوعوية للحد من الحوادث .

من جانبه أعرب العقيد القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته لجهود الإدارة وتوجيهات سموه السديدة الرامية إلى الحد من حوادث المرور .