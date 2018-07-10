مواطن يموت على سجادة الصلاة فتلحقه زوجته حزنا عليه

أبها(صدى):

ضرب زوج وزوجة من قرية السيار بخميس مشيط، مثالًا عظيمًا للوفاء والحب؛ حيث فاضت روح الزوجة شريفة سحيم الغامدي، أمس الاثنين، حزنًا على زوجها الأستاذ سعيد بن عثمان بن عباس الغامدي، الذي توفاه الله على سجادة الصلاة.

ومن جانبه، أوضح حفيد المتوفين تفاصيل لحظة الوفاة، قائلًا: ” إن جده توفي على سجادته بعد الصلاة، فيما لحقته جدته بعدها بدقائق إلى جانبه، وهي تحاول إيقاظه. ”

ورفضت روح الزوجة الوفية البقاء على قيد الحياة بدون مصاحبة روح زوجها الصالح لها، فتوفي الاثنين معًا على سجادة الصلاة، في واقعة لا يمكن وصفها إلا بحسن الخاتمة والوفاء.