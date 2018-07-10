بعد انتهاء عمليات إنقاذهم.. ” فيفا ” يدعو أطفال الكهف لحضور نهائي المونديال

نواف السالم(صدى):

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الثلاثاء، دعوته للأطفال الذين تم إنقاذهم وإخراجهم من أحد الكهوف شمال تايلاند، ومدربهم، لحضور مباراة نهائي كأس العالم بروسيا 2018م، يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات التايلاندية اليوم، انتهاء عملية إنقاذ الأطفال العالقين في أحد الكهوف، حيث تم إخراج آخر طفلين كانا محاصرين داخل الكهف، في اليوم الثالث من عمليات الإنقاذ.

تجدر الإشارة إلى أن الأطفال المفقودين هم 12 طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 11 و16 عامًا ومدربهم، وكانوا قد دخلوا إلى كهف ” ثام لوانج ” بمقاطعة ” شيانج راي ” شمالي تايلاند، قبل أسبوعين.

وظل الأطفال محاصرين داخل الكهف، بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسي للكهف.

اقرأ أيضًا: