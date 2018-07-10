أمير الحدود الشمالية يطلع على التقرير الختامي لبرنامج ” ملتقى تنمية الموارد المالية “

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة رفحاء، منور بن سمير الشيحي الذين قدم للسلام على سموه وإطلاعه على التقرير الختامي لبرنامج ” ملتقى تنمية الموارد المالية ” الذي عقد برعاية سموه و نفذته لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بحضور (70) مشاركاً يعملون في (40) جهة خيرية واجتماعية من مختلف مناطق المملكة ، وأقيمت فيه (35) جلسة استشارية ، وذلك لتدريب وتطوير منسوبي الجهات الخيرية في المنطقة على تنمية الموارد المالية بما يحقق رؤية 2030 في إحداث نقلة نوعية في مجال مواجهة التحديات من خلال إدارة الموارد المالية بكفاءة .

وأثنى سموه على جهود اللجنة وما تقوم به من برامج لخدمة المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة،وتفعيل العمل التطوعي بشكل متميز .

من جانبه أعرب الشيحي عن شكره وامتنانه لصاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية على مايوليه سموه من رعاية واهتمام للمركز وتذليل كافة العقبات أمام الأعمال الخيرية بالمنطقة.