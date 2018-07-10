علامات تؤكد أن شريكك يفكر في حبيبته السابقة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشف خبير في العلاقات الاجتماعي ، عن أبرز العلامات التي تشير إلى تعلق شريككِ بصديقته السابقة بطريقة قد تضر علاقتكما الحالية:

يقول إنه يحاول مساعدتها

إذا كان شريكك يسدي صديقته السابقة معروفًا، أو يتكئ عليها للدعم العاطفي، فقد لا يعني ذلك شيئًا، ولكن إذا استمر ذلك في الحدوث، فقد يعني ذلك أنه متعلق بها.

يتحدث عما تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قد يتابع شريككِ صديقته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي للعديد من الأسباب الوجيهة مثل الفضول، ولكن هذا قد يشير إلى تعلقه بها بشكل قد يضر بعلاقتكما.

يقارنكِ بها

إذا كان شريكك يقارنك بصديقته السابقة، فهذه علامة واضحة على تعلقه بها، فليس عليكِ أن تتشبهي بها حتى تنجح علاقتكما، وإذا لم يحبك لذاتك، فهو لا يستحقك.

يروي لكِ الكثير من القصص عنها

إذا كان شريككِ يتحدث عن قصصه مع صديقته السابقة بشكل ملحوظ، وخاصة في اللحظات الرومانسية بينكما، فهو لا يزال مرتبطاً بها، وقد تحتاجين إلى التحدث معه بهذا الشأن.

يحزن عندما ترتبط برجل آخر

قد نجد جميعًا بعض الصعوبة في تقبل مضي شريكنا السابق قدمًا في حياته أو حياتها، ولا يعني هذا بالضرورة تعلق شريككِ بها، ولكنك قد تحتاجين لمراقبة ردّ فعله، فإذا كان يشعر بالغضب والغيرة فقد يكون شكك في محله.