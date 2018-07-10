بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على عشريني في مكة

نايف السالم(صدى):

وثَّقت كاميرا مراقبة، لحظة إطلاق النار من مجهول ” صاحب سيارة جيب ” على شاب عشريني في مكة المكرمة، وهروبه من مسرح وموقع الحادثة.

وقعت الحادثة منذ اثنا عشر يومًا، ولا يزال جثمان القتيل في ثلاجة الموتى بالمعيصم، لحين استكمال الإجراءات اللازمة والنظامية.

يذكر أن شرطة العاصمة المقدسة، باشرت الخميس قبل الماضي، التحقيق في جريمة قتل شاب فوجئ بإطلاق النار عليه أمام منزله في حي العزيزية.

ولاذ صاحب السيارة بالفرار، فور إطلاق النار على الشاب ولم يتم القبض عليه حتى الآن.