بالفيديو.. لحظة إطلاق النار على عشريني في مكة
وثَّقت كاميرا مراقبة، لحظة إطلاق النار من مجهول ” صاحب سيارة جيب ” على شاب عشريني في مكة المكرمة، وهروبه من مسرح وموقع الحادثة.
وقعت الحادثة منذ اثنا عشر يومًا، ولا يزال جثمان القتيل في ثلاجة الموتى بالمعيصم، لحين استكمال الإجراءات اللازمة والنظامية.
يذكر أن شرطة العاصمة المقدسة، باشرت الخميس قبل الماضي، التحقيق في جريمة قتل شاب فوجئ بإطلاق النار عليه أمام منزله في حي العزيزية.
ولاذ صاحب السيارة بالفرار، فور إطلاق النار على الشاب ولم يتم القبض عليه حتى الآن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50416 ] نشر منذ 19 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 1728 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ماتبقي خوف لدي البشر !!! هكذا يقتلون ويعذبون علي الملأ ! يجب ان يحاسب حساب عسير بدون رحمه
همس[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 4 دقائق
جهنم وبئس المصير لكل قاتل ارهابي يااااااارب
عمار[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 4 دقائق
لا يخافون من عذاب الله !!!سيجازيهم علي مايفعلون في الدنيا والاخره وسيندمون في وقت لاينفع فيه ندم