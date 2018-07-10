11 وظيفة شاغرة بالقوات المسلحة بـ ” العيينة “

عبدالله الدوسري (صدى):

كشفت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة، عن توفر 11 وظيفة شاغرة، على بند التشغيل والصيانة، للعمل وفقًا للمسميات التالية: ” فني مفاتيح – مشغل أوفيست – فني تجليد – فني مونتاج CTB – مبرمج حاسب آلي – حارس أمن ” ، لحملة البكالوريوس والشهادة المتوسطة ” الكفاءة ” .

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1439/10/26هـ ويستمر لمدة 15 يومًا من تاريخه.

وناشدت من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، بإرسال السيرة الذاتية، موضحًا بها العنوان ورقم الهاتف الثابت والجوال على العنوان التالي: ص.ب 73008 – الرياض 11538 ” شؤون العاملين/شعبة التوظيف ” .