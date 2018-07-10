بالفيديو والصور.. إطلاق عيار ناري بحفل زفاف يخترق مظلة سيارة بأحد المسارحة

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، سقوط عيار ناري، تم إطلاقه خلال أحد مناسبات الأفراح، على سيارة مواطن ليخترقها ويشوهها، وذلك في منزل المواطن، في قرية ” سوق الليل ” بالمحافظة.

ومن جانبه، قال المواطن المتضرر، أنه في فجر يوم الخميس الماضي، أثناء خروجه من المنزل في الصباح الباكر، تفاجأ بوجود عيار ناري اخترق سقف مظلة سيارته واستقر على مقدمة السيارة، ما أدى لحدوث ثقب كبير وتشويه لها.

وأشار المواطن، إلى أنه قام بإبلاغ الجهات المعنية، وتم تقييدها ” ضد مجهول ” ، موضحًا أن السبب الرئيسي هو إطلاق النار بصورة عشوائية في المناسبات والأفراح بإحدى القاعات القريبة من منزله، والتي تقع في قرية ” المنجارة ” ، التي تبعد عن منزله بأقل من كيلو متر.

وناشد المواطن المسؤولين في منطقة جازان، بالنظر في موضوع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والأفراح التي تقام هذه الأيام، باعتبارها تجاوزات وظاهرة غير حضارية، تهدد حياتنا بشكل يومي.