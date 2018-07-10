سفير المملكة لدى الأردن يستقبل سفير جمهورية أذربيجان المعين حديثا في عمان

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه اليوم، سفير جمهورية أذربيجان راسم شمس الدين رضاييف المعين حديثا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تبادلا أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب سمو السفير عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع المملكة مع جمهورية أذربيجان، وسبل التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد سموه على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على تعزيز العلاقات وتوثيق الروابط مع الدول الصديقة.

كما تمنى سموه للسفير رضاييف التوفيق في عمله الجديد وأن يكتب له النجاح في مسيرته الدبلوماسية.