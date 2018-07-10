خلال حفل تعميد طفلها الثالث.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بعفويتها

لندن(صدى):

شهدت كنيسة ” ذا شابل رويال ” بقصر سانت جيمس، وسط لندن، حفل تعميد الطفل الثالث لدوقة كامبريدج ” كيت ميدلتون ” برفقة زوجها الأمير ويليام، وأبنائهم الأمير جورج والأميرة شارلوت.

حيث خطفت ” كيت ” الأنظار كعاتها بتصرفاتها الطفولية، وتألقت خلال حفل التعميد الحفل بفستان رائع باللون الأبيض، فيما زينت إطلالتها بقبعة رأس مميزة، وبدا وجهها مشرقًا ومفعمًا بالحياة.

كما تبادلت الضحكات مع رئيس الأساقفة الذي مازحها بشأن الأمير الصغير النائم في هدوء وسلام على ذراعيها.

من الجدير بالذكر أن الأمير هاري كان في مقدمة الحضور برفقة زوجته ميجان ماركل، والتي تألقت بفستان راق تميز بأسلوبه الأنيق والرائع.