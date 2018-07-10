وزير التعليم يدشن كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

دشّن وزير التعليم سعادة الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٠/٢٦ هـ كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كأول كلية من نوعها في الجامعات السعودية، وذلك بعد افتتاح مبناها الجديد وتغيير مسماها من معهد الدراسات العليا التربوية إلى كلية الدراسات العليا التربوية.

من جهته، غرد وزير التعليم العيسى وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بتغريدة قال فيها: ‏تشرفت هذا الصباح بزيارة جامعة الملك عبدالعزيز للمشاركة في تدشين بعض برامجها التي تواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، وهي الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة و كلية الدراسات العليا التربوية و الدراسة التربوية لأبناء شهداء الواجب، فشكراً لكل من ساهم في الوصول لهذا المستوى المشرف للجامعة.

وكان في استقبال وزير التعليم مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة سعادة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وسعادة عميد كلية الدراسات العليا التربوية الدكتور سعيد الأفندي ورؤساء الأقسام بالكلية وعدد من منسوبي الجامعة.