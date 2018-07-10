أحد أندية المملكة يصارع لكسب خدمات نجم المغرب

نواف السالم(صدى):

أوضحت تقارير تركية، عن تلقس المهاجم الدولي المغربي، هداف فريق ملاطية سبور التركي، خالد بوطيب، عرضًا بقيمة 2.5 مليون دولار من أحد أندية المملكة للتواجد في دوري المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ فيما رفض مسؤولو ملاطية العرض.

واشترط النادي التركي، الحصول على 5 ملايين دولار للموافقة على بيع ” بوطيب ” الذي تألق في كأس العالم بروسيا خصوصًا في لقاء المغرب أمام إسبانيا؛ كما تلقى اللاعب عرضًا من وولفرهامبتون، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يضم مواطنه غانم سايس .

ومن المنتظر، أن يعلن مسؤولو ملاطية التركي ، عن ردهم على العروض المقدمة للاعب؛ بما يلبي طموحاتهم من أجل اتمام صفقة بيع اللاعب أو صرف النظر عن ذلك.