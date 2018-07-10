بتهمة تلقي رشاوى.. القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصري وإحالته للتحقيق

القاهرة(صدى):

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أمس الاثنين، بيانًا أعلنت فيها عن إيقافها لرئيس مصلحة الجمارك، جمال عبدالعظيم، وإحالته للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى.

وووجهت ” الهيئة ” لرئيس مصلحة الجمارك المصري، عدة تهم، وهي: ” الحصول على رشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. ”

وأوضحت أنه: ” وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. ” ؛ فيما تم تعيين جمال عبد العظيم، رئيسًا لمصلحة الجمارك في مايو الماضي.