بتهمة تلقي رشاوى.. القبض على رئيس مصلحة الجمارك المصري وإحالته للتحقيق
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أمس الاثنين، بيانًا أعلنت فيها عن إيقافها لرئيس مصلحة الجمارك، جمال عبدالعظيم، وإحالته للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى.
وووجهت ” الهيئة ” لرئيس مصلحة الجمارك المصري، عدة تهم، وهي: ” الحصول على رشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. ”
وأوضحت أنه: ” وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. ” ؛ فيما تم تعيين جمال عبد العظيم، رئيسًا لمصلحة الجمارك في مايو الماضي.
الصريح المريح[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 7 دقائق
كثير مثل هذا الرئيس في مصر