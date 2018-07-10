الكناني يوصف حال المواطنين مع وعود وزارة الإسكان بأسلوب ساخر

حمود العنزي(صدى):

وصف الكاتب عبد الله الكناني حال المواطنين مع وعود وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري والبنوك بأسلوب ساخر، مؤكداً أن ما تفلعه الوزارة مع المواطن ما هو إلا وعود في وعود، رغم ما وفرته الدولة من إمكانيات وموارد لتوفير السكن للمواطنين.

ولخص الكاتب حال المواطن مع الوزارة ومماطلتها في تنفيذ وعودها، بشخص ذهب إلى محل من 4 أدوار لشراء دجاجة وعند استفساره عن مكان الدجاج يرسله البائع في كل دور إلى البائع الأخر حتى أنتهى به الأمر إلى أن المكان ما هو إلا هيكل تنظيمي فارغ يحمل الأوهام له.

حقيقة وزارة الإسكان والصندوق العقاري والبنوك

متطابقة مع قصة أحدهم اللي فتح محل دجاج أربعة أدوار :

تقول القصة :

كان يا ماكان في قديم الزمان رجلاً فتح محل بيع دجاج أربعة أدوار ووضع في كل دور محاسبين كاشير ومجموعة من الموظفين …

دخل زبون وقال : أريد دجاج ..

قال أحدهم : حي ولا ميت ؟؟؟

قال الزبون : ميت !!!!

قال : أطلع الدور الثاني ..

طلع وقال : أبي دجاج ميت !!!

قاله أحدهم : مبرّد ولا مثلجّ ؟؟؟؟؟

قال : مبرّد !!!!

قال : بالدور الثالث ..

طلع وقال : أريد دجاج ميت ومبرّد !!!

قاله : مقطّع ولا مفروم ؟؟؟؟

قال: مقطّع !!!!

قال : أطلع الدور الرابع

طلع المسكين للدور الرابع وهو يسحب رجليه من التعب ..

قال: أبي دجاج ميت ومبرّد ومقطّع !!!!

قال : أصلاً ما عندنا دجاج !!!! بس أمانه كيف التنظيم !!!!