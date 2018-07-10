الكناني يوصف حال المواطنين مع وعود وزارة الإسكان بأسلوب ساخر
وصف الكاتب عبد الله الكناني حال المواطنين مع وعود وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري والبنوك بأسلوب ساخر، مؤكداً أن ما تفلعه الوزارة مع المواطن ما هو إلا وعود في وعود، رغم ما وفرته الدولة من إمكانيات وموارد لتوفير السكن للمواطنين.
ولخص الكاتب حال المواطن مع الوزارة ومماطلتها في تنفيذ وعودها، بشخص ذهب إلى محل من 4 أدوار لشراء دجاجة وعند استفساره عن مكان الدجاج يرسله البائع في كل دور إلى البائع الأخر حتى أنتهى به الأمر إلى أن المكان ما هو إلا هيكل تنظيمي فارغ يحمل الأوهام له.
حقيقة وزارة الإسكان والصندوق العقاري والبنوك
متطابقة مع قصة أحدهم اللي فتح محل دجاج أربعة أدوار :
تقول القصة :
كان يا ماكان في قديم الزمان رجلاً فتح محل بيع دجاج أربعة أدوار ووضع في كل دور محاسبين كاشير ومجموعة من الموظفين …
دخل زبون وقال : أريد دجاج ..
قال أحدهم : حي ولا ميت ؟؟؟
قال الزبون : ميت !!!!
قال : أطلع الدور الثاني ..
طلع وقال : أبي دجاج ميت !!!
قاله أحدهم : مبرّد ولا مثلجّ ؟؟؟؟؟
قال : مبرّد !!!!
قال : بالدور الثالث ..
طلع وقال : أريد دجاج ميت ومبرّد !!!
قاله : مقطّع ولا مفروم ؟؟؟؟
قال: مقطّع !!!!
قال : أطلع الدور الرابع
طلع المسكين للدور الرابع وهو يسحب رجليه من التعب ..
قال: أبي دجاج ميت ومبرّد ومقطّع !!!!
قال : أصلاً ما عندنا دجاج !!!! بس أمانه كيف التنظيم !!!!
طلال[ عدد التعليقات: 1817 ] نشر منذ 1 ساعة
والله صح كتير كلامك لا نري منهم شي مجرد كلام فقط الله يعينا علي هذالزمن
ماجد[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههه متت من الضحك الله يعطيك العافيه 😂😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يعجل من امتلاك الاسر للسكن والتقليل من الازمة قدر المستطاع
عمار[ عدد التعليقات: 677 ] نشر منذ 57 دقيقة
السكن اولى اولويات المواطن في تقليل نسبة الازمه ورفع من نسب التملك
لذلك نرى ولاة الامر تشرف بشكل دائم عن مستجدات السكن اول بأول
واخيراً وصول نسب التملك الى ارتفاع خلال سنتين ولله الحمد ونطالب بأن تصل الى نسبة مرضية للكثير وفق الله الجميع لصالح البلد قادة ًوشعب
شجون[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يحفظ ولاة آمرنا ماقصروا .
محمد[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 55 دقيقة
جميل من الدولة انها تتحمل جزاء كبير من الضربية وتسهل على المواطنين التملك في اقرب فرصة والقادم افضل بأذن الله فقط نصبر شوي
طاهر[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههههههههههههههه وزارة الإسكان مافيا او فلم هندي لا نحلم معهم بسكن اللة المستعان
ملك[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 54 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
عبدالله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة
لن ينسى التاريخ انه تم رصد ٢٥٠ مليار لبناء ٥٠٠ الف وحدة سكنية منذ عهد الملك عبدالله رحمه الله ويعد تعاقب وزراء الاسكان اصبح الموضوع في خبر كان.
شمس[ عدد التعليقات: 1817 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يعزنا ولا يعز علانا