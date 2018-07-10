العثور على الأرملة التي اختفت بظروف غامضة أثناء خروجها لأداء العمرة

علي القحطاني (صدى):

تمكن أهل المواطنة علوية المحضار التي تبلغ من العمر 38 عامًا، ولديها 4 بنات وولدين، من العثور عليها اليوم الثلاثاء، بعد أن اختفت بظروف غامضة، منذ شهر رمضان الماضي، وذلك بعد أن خرجت مع أهل زوجها المتوفى للمسجد الحرام لأداء العمرة، وفُقدت هناك.

ومن جانبها، أوضحت والدتها التفاصيل، قائلةً: ” أنها وجدت ابنتها علوية داخل المسجد الحرام منزوية في ركن، وكانت تعيش كل هذه المدة على أيدي المحسنين في توفير الطعام، فيما كان أغلب أيامها لا تشرب سوى ماء زمزم.

وأكدت والدة السيدة الأرملة أنها عثرت عليها بالتعاون مع متطوعين؛ بينما لم تكشف عن أسباب اختفائها واكتفائها بالمكوث داخل المسجد الحرام طوال هذه المدة دون الرجوع للمنزل.

ومن الجدير بالذكر، أن السيدة ذهبت في 11 رمضان الماضي، مع أهل زوجها لأداء العمرة، ولكنهم تركوها بعد أن فقدت وعيها نتيجة الإرهاق والتعب، ولم تكمل معهم مناسك العمرة؛ حيث أضاعوها إلى أن تم العثور عليها اليوم.