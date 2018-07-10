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بالصور.. لقطة نادرة للملكة إليزابيث خلال زيارتها لعدن قبل استقلال اليمن

بالصور.. لقطة نادرة للملكة إليزابيث خلال زيارتها لعدن قبل استقلال اليمن
لندن(صدى):

أظهرت إحدى الصور النادرة، الملكة اليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا، خلال زيارتها لمدينة عدن، وذلك قبل استقلال جنوب اليمن.

والتقطت الصورة للملكة اليزابيث، أثناء وجودها بمستشفى باصهيب في عدن، وذلك خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي.

كما رصدت إحدى الصور القديمة والنادرة، جنود بريطانيين وهم يقفون فوق سطح بنك ” تشارترد ” في حي ” كريتر ” بعدن.

والتقطت هذه الصورة في عام 1967؛ وذلك قبل جلائهم عن زهرة موانيء جنوب الجزيرة العربية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 50416 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب ,,

,, عجوز قريح ماخلت مكان مااقعت فيه ,,

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