تايلاند تعلن انتهاء عملية إنقاذ أطفال الكهف

بانكوك(صدى):

أعلنت السلطات التايلاندية، عن إنتهاء عملية إنقاذ أطفال الكهف بخروج الأطفال ومدربهم.

يذكر أن أحد الأعضاء بعمليات إنقاذ الأطفال المحاصرين داخل أحد الكهوف شمال تايلاند، كان قد صرَّح بأنه تم إخراج طفلين آخرين كانا محاصرين داخل الكهف، في اليوم الثالث من عمليات الإنقاذ.

جدير بالذكر أن المفقودين وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم دخلوا لكهف ” ثام لوانج ” بمقاطعة ” شيانج راي ” شمالي تايلاند منذ نحو أسبوعين وظلوا محاصرين داخله بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة المدخل الرئيسي للكهف.