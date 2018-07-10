” تصفية ” توجه رسالة لمن دفع ضريبة القيمة المضافة على أراضي المساهمات

حمود العنزي(صدى):

وجهت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الثلاثاء، رسالة لجميع المشترين في أراضي المساهمات العقارية الذين قاموا بدفع ضريبة القيمة المضافة وهم معفون منها.

وأكدت ” تصفية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه بإمكانهم استرجاع أموالهم من خلال طباعة شهادة الاستحقاق عبر موقع وزارة الإسكان.