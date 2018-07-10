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” تصفية ” توجه رسالة لمن دفع ضريبة القيمة المضافة على أراضي المساهمات

” تصفية ” توجه رسالة لمن دفع ضريبة القيمة المضافة على أراضي المساهمات
حمود العنزي(صدى):

وجهت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الثلاثاء، رسالة لجميع المشترين في أراضي المساهمات العقارية الذين قاموا بدفع ضريبة القيمة المضافة وهم معفون منها.

وأكدت ” تصفية ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه بإمكانهم استرجاع أموالهم من خلال طباعة شهادة الاستحقاق عبر موقع وزارة الإسكان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1727 ] نشر منذ 1 ساعة

مساهمة ارض الحرم انتم اعلنتوا انكم اودعتم ٧% من قيمة المساهمين هذا كان في شهر شعبان ولا حد الان ما نزل شي في الحساب افيدونا

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