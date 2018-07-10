” الأرصاد ” تحذر من هبوب رياح نشطة على المدينة المنورة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أهالي منطقة المدينة المنورة ” ينبع ” يشمل الطريق الواصل بين ينبع وجدة والأجزاء المجاورة، من استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ اليوم الموافق 10/7/2018 من الساعة 14.30 مساءً للساعة 20.00 من نفس اليوم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50416 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر بستره الضافي على المسلمين ,, آمين ,,
شجون[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااااارب