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” الأرصاد ” تحذر من هبوب رياح نشطة على المدينة المنورة

” الأرصاد ” تحذر من هبوب رياح نشطة على المدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أهالي منطقة المدينة المنورة ” ينبع ” يشمل الطريق الواصل بين ينبع وجدة والأجزاء المجاورة، من استمرار نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ اليوم الموافق 10/7/2018 من الساعة 14.30 مساءً للساعة 20.00 من نفس اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50416 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر بستره الضافي على المسلمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 885 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشرور يااااارب

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