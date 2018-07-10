” الوزراء ” يقرر تعديل نظام خدمة الضباط وتعويضهم عن خسائرهم المادية
قرّر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 136 / 57 ) وتاريخ 18 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ماجد[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 10 دقائق
على ماذا تنص الفقرة في القرار….عشان نفهم يعني..
اللي نعرفه أن الأفراد مظلومين من ناحية الراتب والترقيات..بعكس الضابط ضامن الترقية وضامن راتبها وتعديلها حتى لو تأخرت ترقيته فتجيه علاواته وتعديل راتبه بأثر رجعي…أما الفرد العكس تماماً.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1079 ] نشر منذ 9 دقائق
نطالب فقط بتثبيت الراتب. فقط. وجزيتم خير.