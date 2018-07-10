أمير عسير يستقبل النائب العام

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بمعاليه والوفد المرافق له، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، مشيدًا بما يحظى به جهاز النيابة العامة من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، الذي أسهم في تحقيق أعلى المستويات العدلية بما يخدم الصالح العام، ويحقق الأهداف المرجوة وفقاً لمنهج هذه البلاد وقيادتها الرشيدة الذي يقوم على كتاب الله والسنة النبوية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابة العامة بالمنطقة، وسبل تطوير العمل والارتقاء به.

من جانبه أعرب معالي النائب العام عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وبحث الأمور التي تتعلق بأعمال النيابة العامة وسبل تطوير العلاقة بين الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها إمارة المنطقة بما يحقق العدالة الناجزة ، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير والفائدة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، ورئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير عبدالعزيز بن محمد الدوسري .