سامسونج تجهز لتعديلات مبهرة بقلم اللمس في هاتف Galaxy Note 9‎

وكالات(صدى):

تستعد ” سامسونج ” لإبهار الجميع بمزايا قلم اللمس S PEN مع قدم هاتف GALAXY NOTE 9 الذي سيكشف عنه أغسطس المقبل، وذلك بحسب المسرب الشهير الذي يحمل اسم ICE UNIVERSE على تويتر.

وأوضح ” ICE UNIVERSE ” عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، قائلًا: ” هل تستخدم قلم اللمس S PEN في هواتف GALAXY NOTE؟ هناك ميزة في قلم اللمس الخاص بهاتف GALAXY NOTE 9 تستحق الانتظار. ”

ومن جانبه، لم يدلِ المسرب عن تفاصيل بشأن هذه الميزة أو ما هي الميزة التي يشوق لها تاركًا الجميع يتوقعون ما ستقدمه الشركة؛ حيث من المتوقع أن تكون هي قدوم قلم اللمس في هاتف GALAXY NOTE 9 بإمكانية الاتصال عن طريق بلوتوث.