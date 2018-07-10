الإعلام: 3 أهداف لإصدار رخصة المؤثرين في مواقع التواصل

حمود العنزي(صدى):

وجّه وزير الإعلام، بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للإعلان عن رخصة المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات في المجتمع.

وصرَّح الدكتور عبدالله المغلوث، المتحدث باسم وزارة الإعلام، بأن إصدار رخصة المؤثرين يهدف إلى ضمان تثقيف المستهلكين، والتأكيد على وضوح أي منتج يعلن عليه، وكذلك حتى يتمكن المتلقي من التفريق بين الإعلان والتغطية العادية.

يذكر أن المقترحات الواردة في الوثيقة، تضمنت إلزام المؤثرين بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلامية عبر حساباتهم، ويتم تجديد الرخصة سنوياً.