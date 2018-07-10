” التعليم ” تمنح خطة الشؤون التعليمية بتعليم الليث تقدير ” ممتاز “

مكة المكرمة(صدى):

حصلت خطة الشؤون التعليمية بإدارة التعليم بمحافظة الليث، والمنفذة خلال العام الدراسي الماضي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ، على تقدير ممتاز، وفقاً لتقويم وكالة التعليم بوزارة التعليم، وذلك نظراً لما تضمنته من برامج نوعية أسهمت في إثراء الميدان التربوي، التي نفذتها أقسام الشؤون التعليمية بقطاعي البنين والبنات.

وقدم مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، شكره وتقديره للمساعدة للشؤون التعليمية هدية بنت محمد البركاتي، على ما بذلته من جهود في تحقيق مضامين هذه الخطة، منوهاً بضرورة التركيز في المرحلة القادمة على البرامج النوعية التي تركز على عمليتي التعليم والتعلم، وتسهم في تجويد المخرجات تحصيلاً وسلوكاً.